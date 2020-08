Walsroder Pflegeheim: Drei Beschäftigte mit Coronavirus infiziert

/lokales/walsroder-pflegeheim-drei-beschaeftigte-mit-coronavirus-infiziert_10_111916596-21-.html/ / 1

Notwendige Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen seien im Pflegeheim ergriffen und in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht des Heidekreises umgesetzt worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung hätten bisher keine Symptome und würden derzeit, wie alle anderen Beschäftigten auch, auf eine mögliche Infektion getestet. Mit der Leitung des Pflegeheims seien die erforderlichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen besprochen und ein Besuchsverbot für das Heim angeordnet worden. Ebenso dürften Bewohnerinnen und Bewohner die Einrichtung nicht verlassen, heißt es in der Pressemitteilung. Externe Dienstleistungen wurden abgesagt. Weiterhin seien durch das Gesundheitsamt ergänzende Quarantäneverfügungen beim Personal des Heimes angeordnet worden. Die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner sei gewährleistet.

Am Donnerstag, 13. August, wurden zwei laborbestätigte Corona-Fälle aus der Stadt Walsrode gemeldet, die zusammen mit einer weiteren Person aus dem Landkreis Rotenburg in einem Pflegeheim in Walsrode beschäftigt sind. Die erkrankten Personen und die engen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Das teilt der Landkreis Heidekreis mit.



