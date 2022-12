Walsrodes erster Schritt zur Radlerstadt

Jens Reinbold Stellv. Redaktionsleitung 05161 6005 64

jens.reinbold@wz-net.de



Geboren in Walsrode, aufgewachsen in Benefeld und Bomlitz: Jens Reinbold ist nicht nur mit der Walsroder Zeitung groß geworden, sondern war früher – als langjähriger Verbandsligaspieler von Germania Walsrode – oft selbst Inhalt der Berichterstattung. Während seines Studiums der Biologie und Umweltwissenschaften in Göttingen und Lüneburg arbeitete er nebenbei als freier Mitarbeiter „seiner Heimatzeitung“, ehe er dort Ende der 1990er Jahre ein Volontariat absolvierte.



Anschließend erlebte er als Sportredakteur bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung unzählige Fußball-Bundesligaspiele, Motorsportveranstaltungen und die Eishockey-Meisterschaft der Hannover Scorpions 2010 hautnah mit – ehe es ihn wenig später wieder in die Heimat(-Zeitung) zog.



Bei der WZ kümmert sich Jens Reinbold als stellvertretender Redaktionsleiter um die Gemeinde Bomlitz und die Stadt Walsrode, aber auch um Landkreispolitik. Zurück zu den Wurzeln – das gilt auch für den Wohnort: Der Vater von zwei Kindern lebt heute wieder in Benefeld. Jedenfalls dann, wenn er nicht mit der Familie im Wohnmobil durch Frankreich fährt.