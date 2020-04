“Wasserratten” müssen sich gedulden

/lokales/wasserratten-muessen-sich-gedulden_10_111873289-21-.html/ / 1

“Wir warten aktuell weitere Festlegungen des Gesetzgebers ab, gehen jedoch derzeit nicht von einer Öffnung der Freibäder vor Ende Juni/Anfang Juli aus”, so Martin Hack weiter. “Hier orientieren wir uns wie andere Badbetreiber in Norddeutschland an den Hinweisen des Innenministeriums, das für Badegewässer die Empfehlung ‚nicht vor Mitte Juli‘ herausgegeben hat.”

Im Ergebnis hat die Bädergesellschaft Böhmetal in Abstimmung mit ihren Gesellschaftern Stadt Walsrode und Bad Fallingbostel angesichts der anstehenden Herausforderungen und noch möglichen weiteren Anpassungen der Einschränkungen festgelegt, dass die beiden Hallenbäder frühestens nach den Sommerferien (Fitnessbad Walsrode) beziehungsweise nach der Freibadsaison (Hallenbad Bad Fallingbostel) wieder geöffnet werden. Das Waldbad in Bomlitz wie auch das Lieth-Freibad sind vorbereitet und könnten mit einem Vorlauf von etwa 14 Tagen (Aufheizung und Rasen mähen) den Betrieb aufnehmen.



