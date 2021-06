/lokales/wechsel-im-cdu-ortsverband_10_112031348-21-.html/ / 1

Zum Abschluss der kurzweiligen Veranstaltung wurden turnusgemäß Wahlen vorgenommen, bei denen Hannes Luhmann einstimmig zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Dafür rückt sein Vorgänger Reinhard Stelter zukünftig in die Rolle als Stellvertreter. Weiterhin wurden Kajus Luhman als Schriftwart sowie Natascha Fabian und Klaus-Dieter Lück als Beisitzer von der Versammlung in den Vorstand des CDU-Ortsverbandes gewählt.

Mitgliederversammlung beim CDU-Ortsverband der Gemeinde Flecken Ahlden: Der langjährige Vorsitzende Reinhard Stelter erinnerte nach dem Grußwort an das verstorbene langjährige Mitglied Wilhelm Graubohm und dessen Verdienste für den Ort. Sinnbildlich nannte Stelter das Kriegerdenkmal am Sportgelände in Ahlden, welches maßgeblich von Graubohm bei der Entstehung begleitet wurde.



