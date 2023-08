Wegen Sperrung: Rettungswache zieht um

Pünktlich zum Beginn der Brückenbauarbeiten an der Hannoverschen Straße in Walsrode stationiert der DRK Kreisverband Fallingbostel einen Rettungstransportwagen (RTW) von der Rettungswache an der Albrecht-Thaer-Straße in Walsrode um an den Standort der DRK-Kreisbereitschaft in Schneeheide. Nur so sei es dem DRK möglich, die notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist sicherzustellen, so der Leiter der Rettungswachen Marius Wagner.

Der Rettungswagen werde vom Standort Schneeheide aus sowohl das Stadtgebiet Walsrode versorgen als auch über die Autobahn 27 und die Landesstraße 190 Hodenhagen schnellstens erreichen können und somit Notfalleinsätze auch dort ohne Verzögerung bedienen können, so der Rettungswachenleiter.

Angelegt ist diese Maßnahme bis zum Ende der Bauarbeiten an der Böhmebrücke im kommenden Jahr. Die Liegenschaft des DRK in Schneeheide wurde dazu ertüchtigt und ermögliche ab sofort eine qualifizierte Unterbringung der Mitarbeiter im 24-Stunden-Dienst, sieben Tage die Woche, so das DRK in einer Pressemitteilung.