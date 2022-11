Weihnachtsstimmung in Bockhorn

Wenn auf dem überdimensionalen Adventskranz in der Hofmitte der Flora-Farm die dritte Kerze angezündet wird, dann rückt Weihnachten immer näher. Und so ist es für viele bereits zur Tradition geworden, sich am dritten Adventswochenende auf den Weg zur Flora-Farm nach Bockhorn zu machen. Nach zwei Jahren ohne weihnachtliche Veranstaltung erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonnabend von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr wieder “Ginseng, Kunst und Kurioses” in Form des beliebten Weihnachtsmarktes mit besonderem Kunsthandwerk.

Ein etwas anderer Aufbau und neue, aber auch bewährte Aussteller bieten an weihnachtlich dekorierten Ständen die Gelegenheit zum ausgiebigen Stöbern und Entdecken. Ob Vintage oder in Micro-Makramee-Technik gefertigter Schmuck, Bascetta-Sterne, dekorative Filzunikate, Hundezubehör aus Leder, Acryl-Pouring-Unikate - für jeden Geschmack, jede Gelegenheit und jeden Geldbeutel lässt sich das Passende finden.

Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Stimmungsvolle Chormusik lässt Vorfreude auf die Festtage aufkommen. So präsentieren der Männergesangsverein Wittorf und der Soltauer Shanty-Chor Weihnachtslieder und mehr. Das Kasperle-Theater weiß die kleinen Gäste zu fesseln und gut zu unterhalten.Sättigendes, Süßes und Leckereien in flüssiger Form aus der Flora-Farm-Küche bieten Genusserlebnisse der besonderen Art.

Sollte das Wetter an diesen Tagen eher ungemütlich sein, so laden das beheizte Zirkuszelt sowie Scheune und Co. die Gäste zu wetterunabhängigem Stöbern und Staunen ein.

Damit die Feiertage unter einem “gesunden” Stern stehen, sind alle Ginsengprodukte im Shop (ganzjährig geöffnet) zum Sonderpreis erhältlich.

Der Eintritt beträgt fünf Euro (ab 16 Jahre), es stehen ausreichend kostenfreie Parkplätze direkt am Festgelände zur Verfügung.