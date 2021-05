/lokales/weltladen-fordert-tapetenwechsel_10_112021801-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Weitermachen wie bisher sei keine Option. Die aktuelle Art zu leben und zu wirtschaften sei nicht zukunftsfähig. Die Welt brauche einen Tapetenwechsel, unterstreicht das Weltladen-Team vor Ort. Viele der tiefgreifenden sozio-ökonomischen und ökologischen Krisen würden durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. In weiten Teilen der Welt nehme die soziale Ungleichheit zu, Umweltzerstörung und Klimawandel schreiten voran. Es müsse eine Veränderung her, und zwar schnellstmöglich, das unterstreiche auch die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz.

Am 8. Mai ist der bundesweite Weltladentag. Unter dem Motto “Tapetenwechsel” soll auf den Wandel und die Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation aufmerksam gemacht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass es einen grundlegenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft braucht, und dass der faire Handel dabei als Kompass dienen kann. Auch der Weltladen Walsrode beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne des Weltladen-Dachverbandes.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ