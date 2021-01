/lokales/wenig-bewegung-auf-dem-arbeitsmarkt_10_111973630-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Die Entwicklung der Arbeitslosenzahl im Agenturbezirk sei für diese Jahreszeit typisch. Eine minimale Zunahme der Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Celle war zu beobachten. Ob und wie der zweite Lockdown im Heidekreis wirke, bleibe abzuwarten, so Sven Rodewald, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Celle. Die weniger dynamischen Wintermonate zeichneten sich je-doch in diesem Dezember ebenso ab, wie die besonderen Corona-bedingten Umstände und die Unsicherheit, wie sich die Unternehmen innerhalb der Lockdown-Situation positionieren. Sie sollten diese Zeit nutzen, während des Kurzarbeitergeldes die Beschäftigtenqualifizierung zu forcieren, so Sven Rodewald. Der Arbeitgeberservice berate unter (0800) 4555520 oder (05141) 961888. Die Agentur für Arbeit Celle könne bei der Nachwuchsgewinnung helfen und agiere als Kooperationspartner für das digitale Ausbildungsplatz-Speeddating der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg am 8. und 9. Februar. Informationen und Anmeldungen erfolgen über das Portal www.moin-future.de.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ