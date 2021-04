/lokales/wenn-der-wald-zum-schrottplatz-wird_10_112015577-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

In Deutschland können sich die Menschen über eine funktionierende Abfallwirtschaft sowie über ein ordentliches Recyclingmanagement freuen. Umso erstaunlicher sei es, dass dennoch jedes Jahr unzählige Mengen an Müll in Wäldern und Waldrandgebieten entsorgt werden, so der Hegering Fallingbostel. Die Mitglieder haben einmal mehr den “Schrottplatz Wald” aufgeräumt und dabei “fröhlich bunte Plastiktüten”, die aus dem Gehölz hervorscheinen, entdeckt, neben Glasflaschen, die förmlich mit dem Moos eine Symbiose gebildet haben. Aber auch “kettenrauchende” Grünstreifen mussten sie entdecken, und wo die Waldbewohner nach Nahrung suchen, findet man komplette Reifen. Das alles entsorgte der Hegering Fallingbostel mit Hilfe der Abfallwirtschaft Heidekreis fachgerecht.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ