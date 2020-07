/lokales/wenn-die-schnucke-schlafen-geht_10_111908306-21-.html/ / 1

Bei der Heidschnuckenherde handelt es sich um einjährige hochwertige Herdbuch-Mutterschafe, die im kommenden Jahr erstmals Lämmer zur Welt bringen sollen. Weiterer Bestandteil der Herde sind einige Burenziegen, die sich gemeinsam mit den Heidschnucken an der Pflege der Heidefläche beteiligen sollen. Für diese Tiere werden zur Erhaltung und Förderung des Bestandes Patenschaften angeboten, die dem Erhalt und der Pflege der Herde dienen sollen. Für jede einzelne Heidschnucke oder Ziege kann zu einem jährlichen Preis von 37 Euro eine spezielle Patenschaft erworben werden. Diese beinhaltet neben den Pflege- und Scherkosten für die einzelnen Tiere auch eine Mitgliedschaft im neu gegründeten Förderverein “Soltauer Heidschnuckenschäferei”. Der Soltauer Salzsiederverein sowie das dahinterstehende Soltauer Salzmuseum sind Kooperationspartner der “Soltauer Heidschnuckenschäferei”. Die Patenschaft ist auf die Dauer von fünf Jahren angelegt. Ebenfalls sind regelmäßige gesellige Patentreffen geplant, in denen es um das Wohl der Patentiere gehen soll.

An einem eigens zu diesem Zweck bereitgestellten Informationsstand können sich die Gäste auch über die Bienenhaltung in der Lüneburger Heide informieren. Wilfried Worch-Rohweder hat bereits vor vielen Jahren auf eigene Kosten einen historischen Bienenstand im Bereich der Heidefläche des Soltauer Wacholderparks errichtet. Dort werden auch Bienen eines befreundeten Imkers zu sehen sein.

Im Zeitraum vom 1. August bis 13. September werden Heidjer sowie Gäste in Soltau die Gelegenheit haben, täglich um 17 Uhr einen Heidschnucken-Eintrieb auf der Heidefläche am Soltauer Wacholderpark zu erleben. Die Initiative zu diesem Ereignis ging von dem Vorsitzenden des Soltauer Salzsiedervereins Wilfried Worch-Rohweder aus. Dafür wurde ihm von der Stadt Soltau die Pflege und Nutzung der etwa fünf Hektar großen Heidefläche am Soltauer Wacholderpark übertragen.



