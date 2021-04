/lokales/wer-traut-sich-auf-die-rutschen_10_112014098-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Mit der Öffnung der Bäder gilt auch ein neues Karten- und Preisangebot. Neben den Einzelkarten wird es nur noch zeitlich unbegrenzt gültige und übertragbare Geldwertkarten geben. Für Geldwertkarteninhaber wird zusätzlich zu dem Basisrabatt in den Freibädern ein weiterer Nachlass von 20 Prozent beim Eintritt in die Freibäder berücksichtigt. Dies bedeutet je nach Kartenwert Gesamtnachlässe von 28 bis zu 41 Prozent auf den regulären Eintritt von aktuell vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Jugendliche.

Öffnungszeiten, Nutzungsbedingungen und Saisonverlauf sind voraussichtlich auch noch im Jahresverlauf 2021 abhängig von der Corona-Situation und von gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben. Geht es nach der Bädergesellschaft, so wird das Lieth-Freibad in diesem Jahr der Vorreiter bei den Öffnungszeiten sein und ab Mitte Mai zunächst nachmittags für Badegäste zur Verfügung stehen. Das Waldbad Bomlitz steht Ende Mai/Anfang Juni mit den bekannten Haupt- sowie Nebensaisonzeiten zur Verfügung.

Die Erneuerung der Rutschen und weitere Investitionen im Bäderbereich, insbesondere im Waldbad, erfordern Aufwendungen in Höhe von rund 550.000 Euro und belegen die eindeutige Position der Städte Bad Fallingbostel und Walsrode, die Bäderlandschaft im Südkreis trotz der notwendigen kommunalen Zuschüsse zu erhalten und attraktiv auszugestalten. Finanzielle Unterstützung für die Erneuerung der Rutschen in Höhe von rund 176.000 Euro gab es auch von der EU über das Leaderprojekt zur Förderung des Tourismus im ländlichen Raum.

Ungeachtet der aktuellen Corona-Situation tut sich etwas in den Freibädern in Bomlitz und Bad Fallingbostel: Jedes Bad bekommt als neue Attraktion eine neue Rinnenrutsche, beziehungsweise eine Großrutsche. Im Waldbad Bomlitz sind die Träger für die Großrutsche bereits aufgestellt und die Bahnteile angeliefert. Auch im Bad Fallingbosteler Lieth-Bad beginnt kurzfristig der Aufbau einer neuen Rinnenrutsche.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ