Werkzeuge im Wert von 3000 Euro gestohlen

Erneut drangen Unbekannte in Walsrode in Firmenfahrzeuge ein und entwendeten aus dem Laderaum eines der Fahrzeuge Werkzeug im Wert von rund 3000 Euro. Diesmal schlugen die Täter in der Nacht zu Donnerstag an der Witternstraße und an der Thorner Straße zu. Durch “Schlossstechen” und Einschlagen einer Scheibe öffneten sie zwei Fahrzeuge. An der Thorner Straße wurden die Täter von einem Anwohner bei der Tatausführung gestört und flüchteten unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Walsrode unter (05161) 984480 entgegen.