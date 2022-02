/lokales/wie-verdiene-ich-was-ich-wert-bin_10_112135134-21-.html/ / 1

Informationen und Anmeldung bei der Koordinierungsstelle “Frau und Wirtschaft Heidekreis”, (05191) 970-612 oder per Mail an koostelle@heidekreis.de.

Viele Frauen bekommen tolle Feedbacks ihrer Kundinnen, Kunden, Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten und lieben das, was sie tun. Auch stehen sie mit ihrem Know-how und Fachwissen dem der Männer in nichts nach. Trotzdem verdienen Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen laut Studien 18 Prozent weniger. Da stellt sich die Frage: “Warum ist das so? Sind Frauen schlechter qualifiziert als ihre männlichen Kollegen?”

Die Koordinierungsstelle “Frau und Wirtschaft” im Heidekreis veranstaltet am Montag, 7. März, von 19.30 bis 21 Uhr einen Vortrag über die ungleiche Bezahlung von Frauen gegenüber Männern. Dieser kostenfreie Vortrag findet als Video-Konferenz via Zoom statt. Gwendolyn Stoye arbeitet seit mehr als fünf Jahren mit Frauen, die “beruflich Gas geben”. Ihr Fachwissen, Engagement und ihre Kundenorientierung begeistern immer wieder aufs Neue.



