Wie wirkt sich der Krieg aus?

Seit rund vier Wochen bestimmt der Krieg in der Ukraine die Nachrichtenlage. Und das ist begründet, denn kein anderes Thema ist aktuell so bedeutend, erschütternd und wichtig wie dieses. Jeden Tag gibt es neue Entwicklungen in der Ukraine, immer mehr Menschen fliehen aus ihrer Heimat und finden unter anderem auch Zuflucht im Heidekreis. Der Krieg ist längst auch ein Teil des Alltags, des Lebens in Deutschland geworden.

Berichterstattung nah am Menschen

Die Redaktion der Walsroder Zeitung beschäftigt sich täglich mit den Auseinandersetzungen in der Ukraine und den Auswirkungen, die der Krieg auf den Heidekreis hat. So wurden beispielsweise die finanziellen Folgen vor Ort beleuchtet. Gleichzeitig soll die Berichterstattung aber auch die Menschen im Blick behalten, behutsam ihre Geschichten erzählen. Daher hat die WZ die Ankunft der ersten Geflüchteten in Walsrode redaktionell begleitet. Und auch am vergangenen Wochenende, als immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer in den Heidekreis kamen und rasch eine Unterkunft brauchten, hat die WZ berichtet.

Schule, Transportmittel, Landwirtschaft und mehr

In den kommenden Tagen wird die Redaktion die Berichterstattung noch weiter intensivieren und sich auf die zentrale Frage “Wie wirkt sich der Krieg auf den Heidekreis aus?” konzentrieren. Das gesamte Team der WZ-Redaktion wird sich dabei um verschiedenste Themen kümmern: Schule, Transportmittel, Landwirtschaft, Lebensmittelversorgung, Integration, Gastronomie, Energei - all diese Bereiche werden unter anderem abgedeckt.

Regelmäßig finden Leserinnen und Leser dann einen neuen Teil der Serie in der Print-Ausgabe der Walsroder Zeitung und online unter www.wz-net.de, markiert mit diesem Logo: