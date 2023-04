Wieder EinbrÃ¼che in Benefeld

Am Sonntagabend haben Unbekannte ein Fenster zur Kantine der Waldorfschule an der Cordinger Straße in Benefeld eingeschlagen. Sie öffneten im Objekt gewaltsam eine Tür und durchsuchten einen Schrank. Ob etwas entwendet wurde, ist laut Polizeibericht noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter (05161) 984480 entgegen.

In der Nacht zu Dienstag, gegen 1.50 Uhr, hebelten Unbekannte in Benefeld dann die Zugangstür zu einem Markt an der Cordinger Straße auf. Sie drangen in das Gebäude ein und entwendeten Tabakwaren. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise sind erwünscht an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800.