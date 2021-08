Wohnwagen brennt komplett aus

Am Freitagnachmittag rückten die Ortsfeuerwehren Walsrode, Krelingen und Verden um 16.36 Uhr zu einem brennenden Wohnwagen auf der Autobahn aus. Bereits auf der Anfahrt zur A 27, kurz vor der Abfahrt Walsrode West in Fahrtrichtung Hannover, war eine große Rauchsäule sichtbar - der Anhänger brannte in voller Ausdehnung.

Geistesgegenwärtig hatte der Besitzer, als er den Brand bemerkte hatte, das Zugfahrzeug, ein Wohnmobil, auf den Seitenstreifen gelenkt, den Anhänger abgekuppelt und die Gasflaschen aus der brennenden mobilen Behausung geborgen. Danach konnte er nur noch auf die Helfer warten.

Die Polizei sperrte vorsorglich die Autobahn in beiden Richtungen, während die Feuerwehrmitglieder die Flammen unter Atemschutz mit Wasser löschten. An dem Wohnwagen entstand Totalschaden, er brannte bis auf das Chassis herunter. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Nur wenige Stunden später, um 1.12 Uhr in der Nacht, rückten die Ehrenamtlichen aus Walsrode erneut zu einem Auto-Brand auf der A 27 aus.