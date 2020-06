“Wohnzimmergespräch”: Livestream mit Kai Seefried

Die Junge Union Heidekreis hat ein neues Veranstaltungsformat ins Leben gerufen: das “JU-Wohnzimmergespräch” per Livestream. Am Donnerstag, 25. Juni, ab 19 Uhr ist der Landtagsabgeordnete und Generalsekretär der CDU in Niedersachsen, Kai Seefried, zu Gast. Das Gespräch zwischen dem JU-Kreisvorsitzenden Timo Albeshausen und Seefried zu aktuellen Themen der Landespolitik und ihren Auswirkungen auf den Heidekreis dauert eine Stunde und ist öffentlich.

Per Link zum Gespräch

Interessierte haben die Möglichkeit, über einen Link, der auf der Facebookseite der JU Heidekreis am Veranstaltungstag eingestellt wird, auf den Livestream, der über die Videoplattform Youtube gesendet wird, unkompliziert zuzugreifen. Bis auf ein entsprechendes Endgerät und eine stabile Internetverbindung sind keine weiteren technischen Voraussetzungen vonnöten.

Keine Anmeldung nötig

Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht erforderlich. Über die Kommentarfunktion der Videoplattform können sich die Zuschauer in Echtzeit mit Fragen an den Abgeordneten und Generalsekretär am Gespräch beteiligen.