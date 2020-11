Wünsche erfüllen in Bomlitz

In den vergangenen elf Jahren wurde von der damaligen Gemeindlichen Sozialarbeit und der Bücherei in Bomlitz die traditionelle Weihnachtsaktion “Wünsche erfüllen” veranstaltet. Der “Weihnachtsgedanke” stand stets im Mittelpunkt, und jedes Jahr erfreuten sich die beschenkten Kinder an den Geschenken - und die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde an dem bunt geschmückten Weihnachtsbaum im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses. Diese Tradition wird nun auch nach der Fusion mit der Stadt Walsrode in Bomlitz fortgeführt. Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass die Eltern der beschenkten Kinder Sozialleistungen erhalten und die Kinder Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben. Wichtig: Alle Walsroder Familien können mitmachen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie entfällt in diesem Jahr jedoch das gemeinschaftliche Wunschzettelbasteln. Stattdessen können nach vorheriger Anmeldung die Wunschzettel inklusive der gesponserten Basteltüten dafür am Dienstag, 24. November, zwischen 15 und 17 Uhr im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses in Bomlitz abgeholt werden. An gleicher Stelle müssen die gestalteten Wunschzettel dann am Donnerstag, 26. November, ebenfalls zwischen 15 und 17 Uhr wieder abgegeben werden.

Ab dem 27. November ist der Tannenbaum dann mit den verzierten Wunschzetteln der Kinder für die Schenkenden freigegeben. Wer einen Wunschzettel nimmt, um einen Wunsch zu erfüllen, füllt bitte den beigefügten Abholschein aus und wirft diesen in eine dafür extra bereitgestellte Box ein. Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie das Tragen einer Nasen-Mund-Bedeckung sind zwingend erforderlich. Die Geschenke können dann bis zum 11. Dezember abgegeben werden. Der Wert eines Geschenkes sollte 15 Euro nicht übersteigen. Die Abholung der Geschenke kann dann ab dem 16. bis zum 19. Dezember von den Kindern oder ihren Eltern erfolgen.

Für die Anmeldung der Kinder zur Weihnachtsaktion “Wünsche erfüllen” oder bei Nachfragen wenden sich interessierte Familien bitte an die Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz unter (05161) 949997 (Cristine Idrizaj/Thorsten Kultscher) oder an die Stadtbücherei Walsrode in Bomlitz unter (05161) 4810050 (Kirsten Rodewald).

Unterstützt wird die beliebte Weihnachtsaktion für Kinder in diesem Jahr durch Postagentur Bartels und der VGH in Bomlitz sowie vom Ladies Circle 31 Walsrode.