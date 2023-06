WZ-Redakteur gewinnt Journalistenpreis

Die Gewinner des Veltins-Lokalsportpreises 2023 stehen fest: In der Kategorie “Wort” überzeugten Heiko Oetjen (Walsroder Zeitung) und Ruwen Möller (Flensborg Avis). Jean-Julien Beer (Weser Kurier) und Thomas Rademacher (Solinger Tageblatt) setzten sich in der Kategorie “Online” durch. In der Kategorie “Bild” belegen Markus Weißenfels (WAZ/NRZ) und Julia Rahn (Ludwigsburger Kreiszeitung) die Plätze eins und zwei. Damit würdigte der einzige bundesdeutsche Medienpreis im Lokalsportjournalismus, der vom Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien (VDL) und der Brauerei C. & A. Veltins vergeben wird, inzwischen zum 20. Mal das journalistische Engagement an der Basis. Die Preisträger, die Prämien in Höhe von 6750 Euro erhielten, wurden im Rahmen des VDL-Kongresses 2023 geehrt.

“Große Zahl an Einreichungen”

Für die Bewertung und Auszeichnung sichtete die Jury in diesem Jahr 192 Beiträge von Lokalsportjournalisten aus ganz Deutschland, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurden. “Bei der großen Zahl an Einreichungen für die drei Kategorien ist es uns nicht leichtgefallen, die Gewinner zu küren. Wieder einmal beweisen die Redaktionen ein besonderes Gespür für das richtige Thema und den ausdrucksstarken Ton, um bewegende Geschichten aus dem Lokalsport zu erzählen und zu bebildern”, so Ulrich Biene, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Brauerei C. & A. Veltins. “Die Jury hat es geschafft, Beiträge auszuwählen, die mit journalistischem und persönlichem Engagement wertvolle und kreative Geschichten in den Alltag der Menschen bringen. Einige verlangen besonderen Mut, Empathie und journalistisches Geschick, um Erlebnisse zu transportieren und gleichzeitig zur Leser-Blatt-Bindung beizutragen”, sagt Martin Wieske, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien (VDL).

Lob von Friedrich Merz

Ehrengast auf dem Kongress Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien (VDL) war Friedrich Merz, CDU-Parteivorsitzender, der somit auch die diesjährigen Gewinner des Veltins-Lokalsportpreises explizit würdigte. “Ich freue mich sehr, dass ich heute die Autorinnen und Autoren herausragender Berichterstattung in Berlin getroffen habe. Ich selber bin großer Sport-Fan. Für mich gehört der Sportteil meiner Lokalzeitung zur täglichen Lektüre! Sportvereine sind für mich ein wichtiger Anker in der Heimat”, lobte Friedrich Merz das journalistische Engagement der Preisträger.

In der Begründung für den ersten Preis heißt es: “Heiko Oetjen von der Walsroder Zeitung, der den ersten Platz in der Kategorie ,Wort‘ belegt, offenbart mit seinem Bericht besondere Empathie. Er berichtete von Gitta Schwarz, die als mittlerweile 54-Jährige schon als junges Mädchen von ihrem früheren Reitlehrer sexuell missbraucht wurde. Sie hat viele Jahre geschwiegen, jetzt zieht sie gegen sexualisierte Gewalt zu Felde. Das Thema zieht den Leser in den Bann und ist überdies gesellschaftlich relevant, zumal solch bedrückende Schilderungen auch aus anderen Sportar-ten bekannt sind. Heiko Oetjen gelingt es, Vertrauen zu seiner Gesprächspartnerin aufzubauen und ihr zum Teil unvorstellbare Dinge zu entlocken. Er schildert diese nicht reißerisch, nicht boulevardesk. Ihm geht es darum, auch anderen Menschen Mut zu machen, die ähnliche Erlebnisse erfahren mussten. Darüber zu sprechen, sich zu öffnen - Gitta Schwarz tut es. Dass andere folgen könnten, wird auch Verdienst des Autors sein.”

Oetjen dankt Gitta Schwarz

WZ-Redakteur Heiko Oetjen bedankte sich im Gespräch mit dem Moderator der Ehrung, Prof. Dr. Jens Große (Campusdirektor der Hochschule Macromedia, University of Applied Sciences) für die Auszeichnung und lobte dabei die enge Zusammenarbeit mit Gitta Schwarz, der Protagonistin seines preisgekrönten Artikels. “Die Basis war gegenseitiges Vertrauen. Wir haben um die richtigen Formulierungen gerungen. Denn das Thema ist nicht ganz einfach. Besonders, weil das Ganze ja nicht in einer anonymen Großstadt passiert ist, sondern auf dem ‚platten Land‘. Da, wo jeder jeden kennt”, erklärte der WZ-Redakteur, “ich freue mich, dass dieses wichtige Thema durch den Lokalsportpreis in den Fokus gerückt wird.”