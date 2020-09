Zeugen finden toten Mann in Dorfmarker Teich

Einen grausigen Fund machten Zeugen am frühen Dienstagabend in Dorfmark. In einem Teich an der Hauptstraße entdeckten sie eine männliche Leiche im Wasser, alarmierten anschließend die Polizei.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 56-jährigen Einwohner des Ortes, wie genau er zu Tode kam, konnte Polizeisprecher Olaf Rothardt aber noch nicht sagen. “Wie immer nehmen wir in einem solchen Fall ein Todesursachen-Ermittlungsverfahren auf”, erklärte Rothardt, eine Obduktion in der kommenden Woche soll Aufschluss geben, woran und unter welchen Umständen der Mann ums Leben gekommen ist. Von einem Tötungsdelikt ist wohl nicht auszugehen: “Es gibt aktuell keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden”, so der Polizeisprecher.