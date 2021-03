Zeugen gesucht: Einbrüche und Diebstahl

Am vergangenen Wochenende stiegen Einbrecher in drei Gebäude an der Hanns-Hoerbiger-Straße in Walsrode ein und entwendeten dabei aus zwei Objekten Bargeld. Der Einstieg gelang ihnen, nachdem sie jeweils ein Fenster aufgehebelt hatten. Der Gesamtschaden wird auf rund 2800 Euro geschätzt.

In Schneverdingen entwendeten Unbekannte ebenfalls am vergangenen Wochenende von einer Baustelle am Zahrenser Weg Baumaterialien und versuchten außerdem, einen Baucontainer zu öffnen. Es blieb beim Versuch, der Einstieg gelang nicht. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter (05193) 982500 entgegen.

Am Montag in der Zeit zwischen 7.50 und 13 Uhr warfen Einbrecher die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in Krelingen ein. Sie gelangten in das Objekt, betraten sämtliche Räume und durchwühlten Schränke. Es wurden Geld und Schmuck entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800 in Verbindung zu setzen.