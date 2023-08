Zeugen gesucht nach Diebstahl in Tankstelle

Bereits am 29. Juli, zwischen 19.10 und 19.30 Uhr, ist es zu einem Diebstahl in der Raiffeisentankstelle an der Mönkebergstraße in Schwarmstedt gekommen, teilt die Polizei nun mit. Laut Bericht haben drei unbekannte Männer den Verkaufsraum betreten, einer der Täter habe den Verkäufer zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann mit dem zweiten Mann den Verkaufsraum verlassen. Der dritte Täter entwendete währenddessen Tabakutensilien.

Die Täter flüchteten in einem Auto, vermutlich vom Typ Land Rover. Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit an der Tankstelle aufgehalten haben und Hinweise zu den Tätern oder deren Fluchtfahrzeug geben können. Eine Person soll versucht haben, einen Täter aufzuhalten. Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt, (05071) 800350, entgegen.