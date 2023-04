Zeugen gesucht: WeiÃŸer Sattelzug auf Schlingerkurs

/lokales/zeugen-gesucht-weier-sattelzug-auf-schlingerkurs_10_112226509-21-.html/ / 1

Andere Verkehrsteilnehmer, denen am Freitag zwischen 15 und 15.30 Uhr auf der A 7 zwischen Soltau und Bad Fallingbostel ebenfalls dieser weiße Sattelzug durch seine Fahrweise aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter (05162) 972115 zu melden - insbesondere dann, wenn sie durch die Fahrweise gefährdet worden sind.

Am Freitagnachmittag, 31. März, fiel auf der A 7 zwischen Soltau und Bad Fallingbostel in Fahrtrichtung Hannover ein weißer Sattelzug durch seine gefährliche Fahrweise auf. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten diese Beobachtung der Polizei und schilderten den Beamten anschließend, dass mehrfach andere Fahrzeuge durch diesen Sattelzug fast in die Schutzplanke gedrängt worden seien. Beamte kontrollierten den 24-jährigen Fahrzeugführer und stellten “von der Norm abweichendes Verhalten” fest. Die Ursache dafür werde noch ermittelt. Der Fahrzeugführer hatte laut Polizei zuvor eine Verkehrsunfallflucht begangen. Er durfte nicht weiterfahren.



