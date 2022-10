Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Gleich zwei Unfallfluchten hat es am Mittwoch in Walsrode gegeben. Zu der ersten kam es zwischen 13.10 und 13.40 Uhr an der Heinrich-Herz-Straße. Eine Unbekannte touchierte vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke einen schwarzen Mercedes, so dass am Fahrzeug eine tiefe Schramme entstanden ist.

Zu einer weiteren Unfallflucht ist es zwischen 6 und 17.15 Uhr an der Rudolf-Diesel-Straße gekommen. Dort wurde ein schwarzer Skoda Octavia im Bereich der hinteren Stoßstange und der Fahrzeugbeleuchtung beschädigt. In beiden Fällen haben die Unfallverursacher nicht auf sich aufmerksam gemacht oder den Schaden gemeldet, so dass nun Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch zu melden unter (05161) 984480.