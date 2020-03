Zeugen von zwei Unfällen gesucht

25. März 2020 - 22:00 UHR - VON REDAKTION

Am Freitag, 20. März gegen 11.35 Uhr, stieß ein unbekanntes helles Auto beim Ausparken auf dem Parkplatz am Georges-Lemoine-Platz in Soltau gegen einen gegenüber geparkten roten Renault Clio. Im Renault befand sich der Fahrzeugführer, der, als er den Anstoß bemerkte, sofort Hupzeichen gab. Der Verursacher entfernte sich dennoch in Richtung Walsroder Straße. Bereits am 16. März, zwischen 7 und 9.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Mediclin am Oeninger Weg ein geparkter schwarzer Passat Kombi nicht unerheblich durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug an den rechten Seitentüren beschädigt. Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Soltau unter (05191) 93800 zu melden.