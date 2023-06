Zeugenaufruf: Autofahrer touchiert Radfahrerin

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Donnerstag sucht die Polizei Soltau nun Zeugen. Eine 22-jährige Soltauerin ist gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg entlang der Wietzendorfer Straße in Harber in Richtung Wietzendorf gefahren. In Höhe des dortigen Campingplatzes wollte die Frau mit dem Rad die Straßenseite wechseln, so die Polizei. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und einem in gleicher Richtung fahrenden bislang unbekannten Autofahrer. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten sei der Mann weitergefahren.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Mann sowie seinem grauen Pkw geben können. Das Fahrzeug müsste aufgrund des Unfallhergangs Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei unter (05191) 93800 entgegen.