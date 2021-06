Ziel: Fahrrad-Verbindungsweg von Buchholz zur L 190

29. Juni 2021 - 10:00 UHR - VON REDAKTION

Den Radwegeausbau in der Gemeinde voranbringen, darum geht es laut einer entsprechenden Pressemitteilung der SPD-Fraktion Buchholz und Marklendorf. Aus diesem Grund stellte die Fraktion einen Antrag: Aufgrund des geplanten Radweges entlang der L 190 von der Esseler Kreuzung bis nach Berkhof soll nun die Verwaltung überprüfen, ob es möglich ist, einen Fahrrad-Verbindungsweg von Buchholz zur L 190 und somit zum neuen Radweg herzustellen. Dabei sollte der Radweg aus Sicht der SPD über die Kreisstraße “An der Mühle” von Buchholz bis zur L 190 erfolgen.

“Wir sollten diese Möglichkeit in Betracht ziehen und dies überprüfen”, so die Bürgermeisterkandidatin Aynur Colpan, “die Menschen in unserer Gemeinde nutzen bereits die vorhandenen Radwege, und es wäre eine tolle Alternative, mit dem Fahrrad in die Samtgemeinde Schwarmstedt und in die Region Hannover zu kommen. Ein wichtiges Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ist es, verbindende Radwege herzustellen und auszubauen.”

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank Hildebrandt ergänzt, ebenso sollte als Verlängerung dieses neuen Radweges von Buchholz zur L 190 über eine Verlängerung dieser von der L 190 bis nach Schwarmstedt nachgedacht werden. Somit würde auch vom Ort Schwarmstedt (Alte Mühle/Mühlenweg) bis zur L 190 eine gute Radwege-Verbindung bis nach Buchholz hergestellt werden.

Vor diesem Hintergrund sollte auch ein weiterer Fahrrad-Verbindungsweg von Buchholz zur L 190 überprüft werden. Zumal ein Rad- und Fußweg in Buchholz in der Dorfstraße am Ortsausgang endet. Dort würde es sich anbieten, einen Radweg entlang der Kreisstraße bis zur L 190 herzustellen, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Metin Colpan. Ebenso wäre dieser Radweg nach Ansicht der Sozialdemokraten sinnvoll im weiteren Radwegenetz des Aller-Leine-Tals sowie als Verbindung zur Region Hannover.