Ziel: “Vernünftiges Wolfsmanagement”

Jörn Ehlers, der als Vize-Präsident des Niedersächsischen Landvolkes und als Vorsitzender des stark betroffenen Landvolk-Kreisverbandes Rotenburg-Verden an der Übergabe teilnimmt, räumt ein, dass ebenfalls betroffene Weidetierhalter aus anderen Bundesländern durchaus neidisch auf Niedersachsen schauten, man aber deutlich schneller zu einem Ergebnis kommen müsse. “Wir verlieren hier Zeit, die unsere Weidetierhalter nicht haben.” Staatssekretär Frank Doods betont, das Niedersächsische Umweltministerium ducke sich nicht weg: “Wir haben zu dieser Herausforderung eine ganz klare Haltung.” Das Ministerium versuche, durch ein eigenes Gutachten den guten Erhaltungszustand zu dokumentieren. Ziel müsse es stets sein, abzuwägen und zu versuchen, mit Augenmaß zu handeln. “Wir müssen Zahlen erheben, um Zahlen zu haben. Das machen wir jetzt auch”, so Doods.

Die Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper (CDU) fordert eine vorgezogene Bestandsaufnahme, damit der bereits erreichte gute Erhaltungszustand der Wölfe in Niedersachsen dokumentiert und bewertet werden könne. “Da müssen wir in Richtung Berlin mit mehr Druck arbeiten. Eine Bestandsaufnahme der Wolfspopulation erst 2024, das ist viel zu spät.”

Den Termin der Übergabe an das Umweltministerium in Hannover nutzen die Beteiligten auch, um sich über den Stand der Entwicklungen auszutauschen. Er bedanke sich im Namen aller für die gute Zusammenarbeit mit den beiden involvierten Ministerien Landwirtschaft und Umwelt, sagt der Landtagsabgeordnete Dr. Frank Schmädeke (CDU). Er wünsche sich, “dass wir in der anspruchsvollen ,Causa Wolf‘ auch weiterhin die Köpfe zusammenstecken, um trotz der großen Herausforderungen ein in der Gesellschaft toleriertes guten Ergebnis zu finden”. Die 2020 erlassene Wolfsverordnung eröffne zwar bereits die Möglichkeit, auffällige Wölfe auf Antrag zu entnehmen, das Verfahren sei jedoch zu träge, um flächendeckende Probleme infolge von Wölfen zu lösen. Der von Dr. Schmädeke für die Regierungsfraktionen im Februar 2021 eingebrachte Entschließungsantrag gehe einen großen Schritt weiter: Dort werde gefordert, ein effizientes Wolfsmanagement, eine klar definierte Untergrenze der Wolfspopulation nach französischem Modell und die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht einzuführen.



