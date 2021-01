Zimmerbrand selbst gelöscht

15. Januar 2021 - 18:00 UHR - VON RALF NEUMANN

Glimpflich verlief ein am Mittwochmittag, 13. Januar, gemeldeter Zimmerbrand in Hademstorf. Gegen 11.30 Uhr bemerkte ein Ehepaar Flammen bei der Rückkehr in ihr Wohnhaus. Diese konnten sie jedoch mit einem Nachbarn und mithilfe von drei Feuerlöschern selbst löschen, sodass von den eintreffenden Einsatzkräften der Feuerwehren aus Hademstorf, Eickeloh und Hodenhagen lediglich kleine Nachlöscharbeiten und die Belüftung des Gebäudes erforderlich waren. Einsatzleiter Sven Lindhorst vergewisserte sich mittels einer Wärmebildkamera davon, dass keine versteckten Glutnester mehr vorhanden waren. Die Bewohner und der Nachbar wurden vom Rettungsdienst untersucht. Vor Ort waren insgesamt 25 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und -männer.