Zug streift Auto an Bahnübergang

Am Mittwoch kam es gegen 17.35 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang auf einem Privatgelände in Soltau/Harmelingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Güterzug. Der 56-jährige Autofahrer übersah beim Herantasten an das Gleisbett aufgrund der hohen Böschung den herannahenden Zug, wurde an der Fahrzeugfront erfasst und zur Seite an einen Baum geschleudert. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus.

Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.