ZugvÃ¶gel und WintergÃ¤ste an der Aller

Als Natura-2000-Gebiet gehört das Aller-Leine-Tal zu einem europaweiten Netzwerk von Schutzgebieten, das zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und das gemeinsames Naturerbe dauerhaft bewahren soll. Gleichzeitig wurde die Allerniederung aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung als Bruthabitat für Vogelarten des Feuchtgrünlandes und als Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasservögel als EU-Vogelschutzgebiet “Untere Allerniederung” ausgewiesen.

Ein besonderer Hotspot

Am Sonnabend, 18. Dezember, bietet der Nabu Heidekreis eine kostenlose Führung ab 10 Uhr vom Parkplatz am Burghof in Rethem an. Mit etwas Glück bekommen die Teilnehmer auf dieser Wintervogelexkursion an der Aller zwischen Rethem und Hedern einen Seeadler zu sehen, der mit majestätischem Flug dem Flusslauf folgt. Ein besonderer Hotspot ist eine ehemalige Kleie-Entnahmestelle, die beim Deichbau entstanden ist und in einer Senke bei Hedern liegt. Die Exkursion dauert rund zwei Stunden. Weitere Informationen gibt es bei Dr. Antje Oldenburg, (05164) 801113.

Vorkommen von Hochwasserereignissen relevant

Das Vogelschutzgebiet ist insgesamt 5387 Hektar groß und erstreckt sich entlang des Flusslaufes von Schwarmstedt bis zur Mündung in die Weser bei Verden und besteht größtenteils aus Grünländereien, in denen verstreut Auwaldreste, Gehölz- und Baumgruppen, Hecken und von Weidengebüsch und Röhricht gesäumte Altarme, Weiher und Tümpel liegen.

Das Vorkommen von rastenden und überwinternden Wasservögeln hängt vor allem von Hochwasserereignissen ab. Leicht überschwemmte Wiesen sind insbesondere bei Saat- und Blässgänsen beliebt, die nach einer 3000 bis 4000 Kilometer langen Reise aus ihren arktischen Brutgebieten Rast machen, bevor sie in ihre Winterquartiere am Niederrhein und in den Niederlanden weiterfliegen.

Auch Sing- und Zwergschwäne verbringen die Nacht gerne schwimmend auf Wasserflächen, um sich vor ihren natürlichen Feinden zu schützen. Fischfresser wie Gänsesäger und Kormorane lassen sich vor allem auf der Aller beobachten, am Flussufer grasen Pfeifenten, Grau- und Silberreiher warten reglos auf Weiden oder an Grabenrändern auf Beute und eine Kornweihe hält im niedrigen Suchflug Ausschau nach Mäusen.