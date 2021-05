Zurück in Schule und Kita

Endlich einmal gute Nachrichten in der Corona-Zeit für die Familien: Die Schulen im Heidekreis werden - soweit der Inzidenzwert unter 50 bleibt - am Montag, 31. Mai, mit dem täglichen Präsenzunterricht aller Schülerinnen und Schüler mit voller Klassenstärke (“Szenario A”) starten. Darauf weist der Heidekreis in einer aktuellen Mitteilung hin.

Am Donnerstag hatte das Kultusministerium den Heidekreis vorab informiert, dass die am 31. Mai in Kraft tretende Änderung der Landes-Corona-Verordnung voraussichtlich folgende Regelung enthalten wird: “Hat ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt in einer Allgemeinverfügung den Zeitpunkt der Über- oder Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 35 oder 50 in einem anderen Bereich bereits festgestellt, so gilt diese Feststellung auch in Bezug auf die jeweiligen Maßnahmen im schulischen Bereich.” Das trifft auf die derzeitige Situation im Landkreis zu. Eine entsprechende Allgemeinverfügung seitens des Heidekreises steht noch aus, wird aber erlassen, soweit die Corona-Verordnung wie angekündigt kommt.

Zum Start des täglichen Präsenzunterrichts werden erneut die Möglichkeiten zur Einhaltung des Abstandsgebots in den Linienbussen verbessert. Durch ein größeres Angebot an Sitzplätzen werden auf den in der Anlage beigefügten Buslinien der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis stark ausgelastete Fahrten durch zusätzliche Fahrzeuge verstärkt.

Und: Auch der Regelbetrieb aller Kindertageseinrichtungen einschließlich Kinderhorten mit entsprechend bekannten Hygienemaßnahmen kann dann ab Montag wieder stattfinden.

Übersicht über den verstärkten Linienverkehr im Südkreis

• Buslinie 502 Walsrode-Düshorn-Ostenholz (Haller Busbetrieb GmbH)

Verstärker Fahrtnummer 004: 7:10 Uhr ab Bockhorn - 7.28 Uhr Walsrode, Ostdeutsche Allee

Verstärker Fahrtnummer 019: 13.17 Uhr Walsrode Kirchplatz - 13.57 Uhr Ostenholz Kirche

•Buslinie 510 Walsrode-Kirchboitzen-Rethem (Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH)

Verstärker Fahrtnummer 008 ab 1. Juni:

Rethem, Rodewalder Straße 06:44 Uhr

Rethem, Ratskeller 06:45 Uhr

Rethem, Fähre 06:47 Uhr

Groß Eilstorf, Ortsmitte 06:53 Uhr

Groß Eilstorf, Abzw. Vethem 06:54 Uhr

Kirchboitzen, Kreuzung Süd 06:58 Uhr

Schneeheide, Ortsmitte 07:04 Uhr

Schneeheide, Denkmal 07:05 Uhr

Walsrode, Eckernworth 07:10 Uhr

Walsrode , Kirchplatz 07:12 Uhr

Walsrode, Bahnhof 7:14 Uhr

Walsrode, Ostdeutsche Allee 07:15 Uhr

Verstärker Fahrtnummer 059 ab 1. Juni:

Walsrode, Ostdeutsche Allee 13:22 Uhr

Walsrode, Bahnhof 13:23 Uhr

Walsrode, Moorstraße 13:25 Uhr

Walsrode, Eckernworth 13:27 Uhr

Schneeheide, Denkmal 13:30 Uhr

Schneeheide, Ortsmitte 13:31 Uhr

Kirchboitzen, Kreuzung Nord 13:35 Uhr

Groß Eilstorf, Abzw. Vethem 13:38 Uhr

Groß Eilstorf, Ortsmitte 13:39 Uhr

Rethem, Fähre 13:44 Uhr

Rethem, Ratskeller 13:47 Uhr

Rethem, Rodewalder Straße 13:48 Uhr

Verstärker Fahrtnummer 004 ab 1. Juni:

Ludwigslust 07:23 Uhr

Klein Häuslingen, Schwarzer Weg 07:26 Uhr

Klein Häuslingen, Heidkrug 07:29 Uhr

Groß Häuslingen Dreyer 07:33 Uhr

Groß Häuslingen, Bahnhofstraße 07:35 Uhr

Rethem, Fähre 07:42 Uhr

Verstärker Fahrtnummer 029 ab 1. Juni:

Walsrode, Ostdeutsche Allee 13:24 Uhr

Walsrode, Bahnhof 13:25 Uhr

Walsrode, Moorstraße 13:26 Uhr

Walsrode, Eckernworth 13:27 Uhr

Walsrode, Benzer Straße 13:31 Uhr

Benzen, Ortsmitte 13:35 Uhr

Benzen, Wartehalle 13:36 Uhr

Hollige, Bahnhof 13:38 Uhr

Hollige, Ortsmitte 13:39 Uhr

Altenboitzen, Ortsmitte 13:42 Uhr

Kirchboitzen, Abzw. Altenboitzen 13:45 Uhr

• Buslinie 520 Löverschen-Bomlitz-Walsrode (Haller Busbetrieb GmbH)

Verstärker Fahrtnummer 001:

06:34 Uhr Löverschen - 07:12 Uhr Walsrode, Bahnhof

Verstärker Fahrtnummer 022:

13:15 Uhr ab Walsrode, Am Hellteich - 13:35 Uhr Bomlitz, Grundschule

• Buslinie 550 Kirchboitzen-Südkampen-Nordkampen-Vethem (Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH)

Verstärker Fahrtnummer 017 ab 1. Juni:

Kirchboitzen, Schule 13:48 Uhr

Vethem, Feuerwehr 13:53 Uhr

Vethem, Ortsmitte 13:54 Uhr

Vethem, Blankemühlen 13:56 Uhr

Südkampen, Ortsmitte 13:58 Uhr

Nordkampen, Ortsmitte 14:01 Uhr

Nordkampen, Schmiede 14:02 Uhr

• Buslinie 652 Lindwedel-Hope-Schwarmstedt (Haller Busbetrieb GmbH)

Verstärker Fahrtnummer 004, 7.10 Uhr ab Lindwedel, Im Sunder - 7.25 Uhr Schwarmstedt, Schule