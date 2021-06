Zurück ins kühle Nass

/lokales/zurueck-ins-kuehle-nass_10_112035165-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Gemäß der niedersächsischen Corona-Verordnung sind maximal zehn Schwimmerinnen und Schwimmer pro Bahn im Einbahnstraßensystem erlaubt. Der Vorstand der DLRG Ortsgruppe hat sich daher dazu entschlossen, die Priorität auf die Wiederaufnahme der Ausbildung der Anfänger im Seepferdchen-Kurs zu legen. Vor allem Nichtschwimmer und Schwimmanfänger gehören zu der am meisten gefährdeten Gruppe. Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie konnten immer weniger Kinder und Jugendliche sicher schwimmen. Der Corona-bedingte Ausfall von Schwimmunterricht habe die Situation noch verschlimmert. Dem Vorstand der Ortsgruppe sei bewusst, dass alle Mitglieder jeden Alters gern wieder in ein regelmäßiges Training einsteigen möchten, betont Franziska Eickhoff. Man hoffe jedoch auf das Verständnis der Mitglieder und bittet die älteren Jahrgänge weiterhin um Geduld. Sobald es die Lage erlaube, soll der Unterricht ausgeweitet werden.

Die erste Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe Walsrode, Franziska Eickhoff, teilt mit, dass die Ortsgruppe über die Bädergesellschaft Böhmetal ab 14. Juni immer montags in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr im Lieht-Freibad in Bad Fallingbostel eine Trainingsbahn reservieren konnte. Nach der langen, durch die Corona-bedingte trainingsfreie Zeit kann nun die Ausbildung - wenn auch eingeschränkt - wieder beginnen.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ