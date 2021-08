/lokales/zwei-neue-ausbildungsstellen-besetzt_10_112063740-21-.html/ / 1

Auch im technischen Sektor hat der Betrieb einen weiteren Azubi eingestellt. Tjark Bosselmann wird bis 2024 als Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ausgebildet. Zunächst ist sein Einsatzort auf dem Wertstoffhof Hillern, um dort den Umschlag von Rest- und Sperrabfällen kennenzulernen. Auch der Umgang mit gefährlichen Abfallstoffen gehört zum Ausbildungsplan. Flankiert wird seine Lehre durch eine überbetriebliche Ausbildung in Hildesheim sowie durch Blockunterricht an der BBS Goslar.

Er wird nun drei Jahre lang den Beruf des Kaufmanns für Büromanagement erlernen. Seine erste Ausbildungsstation ist dabei das Servicecenter, um dort die Kundenberatung sowie die üblichen Büro- und Geschäftsprozesse kennenzulernen. Schulisch gecoacht wird er von der Berufsbildenden Schule Walsrode, die mit der Abfallwirtschaft Heidekreis einen Ausbildungsverbund bildet. Zusätzlich findet das schulische Training auch am Niedersächsischen Studieninstitut in Hannover statt.

Bislang hat es in der insgesamt 13-jährigen Firmengeschichte der Abfallwirtschaft Heidekreis noch keine erfolgreiche Bewerbung eines männlichen Auszubildenden in dem Bereich der Büroberufe gegeben. Das hat sich nun jedoch geändert: Niklas Mohr ist von 16 Bewerberinnen und Bewerbern als geeignetster Kandidat ausgewählt worden.



