Zweiter Anlauf fÃ¼r die Dorfregion Bomlitz

Die Dorfregion Bomlitz bewirbt sich um die Aufnahme in das Niedersächsische Dorfentwicklungsprogramm. Für die Ortschaften Benefeld, Bomlitz, Bommelsen, Kroge und Uetzingen soll bis Mitte August ein überarbeiteter Antrag zur Aufnahme in das Niedersächsische Dorfentwicklungsprogramm gestellt werden. Dafür ist Mithilfe von den Bürgerinnen und Bürgern gefragt. Am kommenden Mittwoch, 9. August, findet von 17 bis 19 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte Benefeld, Niedersachsenplatz 1, ein Workshop statt.

Zur Formulierung des Förderantrages wollen die Stadt Walsrode und das Büro mensch und region wissen, welche Themen und Maßnahmen für die Orte besonders wichtig sind. Daraus können sich dann spannende Projekte für die Dörfer entwickeln. Zur Einordnung: Was bedeutet Dorfentwicklung? Die Ortschaften Benefeld, Bomlitz, Bommelsen, Kroge und Uetzingen wollen sich gemeinsam um die Aufnahme in das Förderprogramm bewerben. Dieser Antrag wurde schon 2022 gestellt, leider ist die Dorfregion damals nicht aufgenommen worden. Nun ein zweiter Versuch. Einmal aufgenommen, läuft das Programm über mehrere Jahre. Sowohl die Stadt Walsrode als auch Privatpersonen, Vereine und Kleinstunternehmen können Fördermittel zur Umsetzung von Projekten erhalten. Öffentliche Projekte können Maßnahmen für die Dorfgemeinschaft, den Freiraum, die Sanierung öffentlicher Gebäude, Mehrzweckgebäude, etc. sein.

Privatpersonen können Förderanträge für bauliche Maßnahmen an den Wohn- und Nebengebäuden (Dächer, Fassaden, Fenster, Türen, uvm.) oder auf dem Grundstück (Hof- und Gartengestaltung, Einfriedungen, Pflanzungen) stellen. Die Dorfentwicklung besteht aus drei Schritten: als erstes die Antragstellung (bis 30. September) beim Amt für regionale Landesentwicklung Verden. In diesem müssen Fragen zum jetzigen Zustand und zur Zukunft der Dörfer beantwortet werden. Fragen wie zum Beispiel: “Wie steht es um unsere Dörfer? Was ist gut? Was fehlt uns?”, “Welche Maßnahmen sollen in den Ortschaften umgesetzt werden?” Als Zweites geht es um die Aufstellung des Dorfentwicklungsplanes: Sollte die Dorfregion im Frühjahr 2024 in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen werden, erstellt in enger Beteiligung mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ein beauftragtes Planungsbüro den Dorfentwicklungsplan. Dieser enthält die Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten für die Dörfer sowie die konkreteren Projektideen.

Als drittes die Förderung: Sobald der Dorfentwicklungsplan fertiggestellt ist, dient er als Grundlage und Voraussetzung für die Beantragung einzelner Projekte. Welche das sind, entscheiden die beteiligten Bürger gemeinsam mit den Vertretern der Dörfer und der Stadt. Parallel haben Privatpersonen nun die Möglichkeit, Förderanträge für ihre Gebäude zu stellen.