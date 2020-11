Zwischen Bibel und Brause

Eigentlich ist es nur den Schülerinnen und Schülern der neunten und zehnten Klassen der Felix-Nussbaum-Schule vorbehalten, ihre Pausen bei Musik, Fairtrade- oder Bio-Produkten im neuen Schülercafé der Oberschule zu verbringen. Aber kurz vor den Herbstferien machten sie eine Ausnahme. Schulleiter Rüdiger Strack und Diakonin Eike Patzlee durften Superintendent Ottomar Fricke einladen und in den neuen Räumlichkeiten begrüßen. Denn durch seine Vermittlung und der Mitfinanzierung des Kirchenkreises Walsrode und der Konföderation der evangelischen Kirchen konnte dieses Projekt überhaupt erst realisiert werden.

Industrie-Style und Wertewand

Der Betrieb des Schülercafés findet im Rahmen der Berufsorientierung an der OBS statt. Eike Patzlee ist seit rund einem Jahr in der Schule als Diakonin beschäftigt und hat gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern und durch Unterstützung von einem Teil des Kollegiums aus einem Raum an der Sporthalle ein besonderes Schmuckstück geschaffen. Es sind viele Ideen der Schülerinnen und Schüler eingeflossen, sei es der Industrie-Style, die Auswahl des Mobiliars oder auch die Gestaltung der Wertewand. Die Gestaltung ist ein wesentlicher Grund, warum das Café von den Schülern so gut angenommen wird.

Ein weiterer Grund ist in der Person von Diakonin Patzlee zu finden, denn sie sei unter den Lehrkräften eine geschätzte Kollegin und komme mit ihrer offenen Art gut bei der Schülerschaft an, so Schulleiter Rüdiger Strack. Das zeige sich nicht zuletzt darin, dass es bereits vor Eröffnung des Cafés viel mehr Bewerbungen gab, als für die Mitarbeit zur Verfügung stehende Plätze. Die Schülerinnen und Schüler genießen den Rückzugsraum, der ihnen angeboten wird und schmieden schon Erweiterungspläne für eine Outside-Lounge im kommenden Sommer.