Eine gute Zeit, um die Spielregeln anzupassen

WALSRODE - 29. Mai 2020 - 14:02 UHR - VON JENS REINBOLD

Deutschland ist ein wunderbares Land, in dem es sich so gut leben lässt wie in kaum einem anderen Staat auf der Welt. Es herrscht weitestgehend Wohlstand, was einer konstruktiven und auf Ausgleich ausgerichteten Arbeit in einem funktionieren System der Gewaltenteilung geschuldet ist. Und die gerne und viel gescholtene erste Gewalt, “die Politiker”,