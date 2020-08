Wenn es nicht so unglaublich beängstigend wäre, was da gerade im nördlichen Heidekreis inszeniert wird, könnte man sich nur noch kopfschüttelnd abwenden Wer etwas nicht will, findet einen Grund

Kennen Sie Willy Meurer (1934 - 2018), einen deutsch-kanadischen Kaufmann, Aphoristiker, Publizisten und “Member of the Human Race”, der in Toronto lebte? Sie kennen ihn nicht? Wenn ich ehrlich bin, kannte ich ihn auch nicht. Bis vor wenigen Minuten, als ich eine Lebensweisheit nachschaute, die mich schon lange begleitet und die mir immer



Rolf Hillmann Redaktionsleitung 05161 6005 38

rolf.hillmann@wz-net.de



Rolf Hillmann leitet die Redaktion der Walsroder Zeitung. Er wohnt in Borg in der Gemeinde Bomlitz und ist gebürtiger Rethemer, also ein echtes „Kind“ der Region. Er machte sein Abitur am Gymnasium Walsrode und studierte für Höheres Lehramt die Fächer Germanistik, Soziologie und Politologie an der Universität in Hannover, bevor er nach Langzeitpraktika an der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und freier Mitarbeit bei der Verdener Aller Zeitung sein Volontariat bei der Walsroder Zeitung machte. Er ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.



In der Redaktion ist er neben seiner Leitungsfunktion für Landkreisthemen, Politik und ausgewählte Wirtschaftsthemen zuständig. Sollte er mal nicht in der Redaktion oder für die WZ unterwegs sein, ist sein Hobby die Pferdezucht.