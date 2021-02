Doppelmord in Neuenkirchen: Maurice L. schweigt bisher

05. Februar 2021 - 12:03 UHR - VON JENS REINBOLD

Am 27. Juli vergangene Jahres wurden Annegret und Kurt G. mit großer Brutalität in ihrem Bungalow in Neuenkirchen überfallen und ermordet. Nun hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter am Landgericht Lüneburg begonnen. Wenn es stimmt, was die Staatsanwaltschaft anklagt, dann ist der 20-jährige Maurice L. ein kaltblütiger Mörder.Die leicht gewellten