Rockmusik - die Stimme der Freiheit

Drei Rockbands kommen an einem Abend zusammen und geben ihr buntes Programm zum Besten. Diesmal geht es aber nicht nur ums Musikhören. Das Konzert im Walsroder Kulturzentrum “mittendrin” am Sonnabend, 22. April, ist eine Benefizveranstaltung und dient auch einem guten Zweck. Denn in Zeiten von Krieg und Vertreibung sei es wichtig, zu helfen, so die Veranstalter. Überall auf der Welt leiden Menschen an den Folgen militärischer Angriffe und leben in fragwürdigen politischen Systemen mit Repressionen und autokratischen Machthabern. Auch in Deutschland sind die Auswirkungen spürbar.

Rockmusik ist die Stimme der Freiheit. Immer wieder führt sie Leute zusammen und vereint sie im friedlichen Protest. Diese Kraft wollen drei Bands mit Wurzeln in der Heide nutzen, um ihren Teil dazu beizutragen, Menschen in Not zu helfen. Der Großteil der Einnahmen des Abends wird an die Hilfsorganisationen “UNO-Flüchtlingshilfe” und das “Deutsche Rote Kreuz” gespendet. Die Gagen der Musiker und ein Teil der Eintrittsgelder werden gespendet. Und es geht, wie für Konzerte üblich, der Hut herum.

Die Post-Grungeband “Loud as Love” aus Bremen setzt sich aus den drei Brüdern Lasse (Bass, Gesang), Lennert (Schlagzeug), Jasper (Gitarre, Gesang) und ihrem Freund Marek (Gitarre, Gesang) zusammen. Alle vier sind in der Region aufgewachsen, in Walsrode zur Schule gegangen und haben bei der Musikschule Nikolaus ihre ersten Schritte am Instrument unternommen. Ihre Musik vereint Einflüsse aus Classic-Rock, Stoner-Rock und Grunge.

Die Instrumental-Rockband “Katalyt” kommt auf schweren Motorrädern daher. Ihre Musik ist laut und druckvoll. Verspielte Riffs kombinieren die Musiker mit kräftigen Rhythmen und pusten damit die Köpfe frei. Die Bremer Band stammt zu zwei Dritteln aus der hiesigen Region. Sebastian (Bass) und Aljoscha (Gitarre) kommen aus Altenboitzen und Benefeld. Freddi (Schlagzeug) ist ein alter Ostfriese, der irgendwann mal unterwegs aufgegabelt wurde.

“Feathers and Greed” sind schwer zu beschreiben. Was wäre wohl passiert, wenn Genesis mit dem Gitarristen von Black Sabbath gejammt hätten? So in etwa hätte es geklungen. Ihre Musik vereint Einflüsse aus der guten Zeit der Progressive-Rockbands mit modernen Elementen. Bei der sechsköpfigen Band kommen drei Mitglieder aus der Heide. Dabei geht die Band aus dem Duo der beiden Cousins Luca (Gitarre, Queerflöte, Gesang) und Marek (Gitarre, Gesang) hervor. Sie kamen bei ihren Großeltern in Hünzingen für ihre ersten gemeinsamen Musikmomente zusammen. Hinzugestoßen sind einige Musiker aus Hannoveraner Dunstkreisen. Darunter Jakob (Cello), Luki (Schlagzeug, Percussion, Keys, Gesang), René (Schlagzeug, Percussion, Keys) und Jasper (Bass). Er gab den Anstoß zu diesem Konzert.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro an der Abendkasse und zehn Euro im Vorverkauf. Kinder bis zwölf Jahre kommen umsonst rein und sind gerne gesehen.