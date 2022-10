Böhmes Fußballfrauen haben in der Landesliga Herbstmeistertitel weiter im Visier

BöHME - 25. Oktober 2022 - 06:30 UHR - VON THOMAS KüNNING

So richtig freuen mochten sich die Fußball-Frauen des SV Böhme trotz des in der Nachspielzeit noch geretteten Ausgleich durch einen Elfmeter nicht. Der erste Punktverlust in dieser Saison beim 1:1 im Heimspiel gegen Eintracht Lüneburg II nach zuvor