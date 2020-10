Eckernworth Flyer´s holen Pokal

Erstmals standen die Dartspieler der Eckernworth Flyer´s im Final-Four und haben den Bezirks-Team-Cup gleich gewonnen.

Die Eckernworth Flyer´s, Dartspieler des Schützenkorps Walsrode, haben den 4er-Team- Cup des Bezirksdartverbandes Lüneburger Heide gewonnen. Zum ersten Mal in ihrer noch kurzen Vereinsgeschichte standen die Walsroder im Final Four des Pokalwettbewerbes.

In einem spannenden Halbfinale, das sich bis in die Verlängerung zog, konnten sich die Walsroder mit 7:6 gegen den MTV Himmelpforten durchsetzen. Im darauf folgenden Finale standen sie dem MTV Eintracht Celle gegenüber, der mit 7:3 gegen die Dart Knights Cluvenhagen das zweite Halbfinale gewonnen hatte. In teils hochklassigen Spielen gewannen die Eckernworth Flyer´s das Finale mit 7:1.

Mitmachen bei den Eckernworth Flyers

Nach zwei Meisterschaften und drei Aufstiegen der Ligateams ist dies ein weiterer großer Erfolg der Dartsparte des Schützenkorps Walsrode. Mit nunmehr mehr als 30 Mitgliedern geht der Verein mit vier Teams auf Punktejagd in den Ligastaffeln des Verbandes. Ein Projekt des Schützenkorps Walsrode, das nach nur drei Jahren als Erfolg verbucht werden kann. Wer noch Interesse hat bei den Eckernworth Flyers mitzuwirken, kann donnerstags in der Zeit von 19 bis 22 Uhr im Schützenhaus in der Eckernworth vorbei schauen.