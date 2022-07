Für DM qualifiziert: SVN Buchholz “rockt” Nordwestdeutsche Meisterschaft im Beachvolleyball

BUCHHOLZ - 13. Juli 2022 - 12:49 UHR - VON THOMAS KüNNING

Zwei Beachvolleyball-Duos des SVN Buchholz avancierten am Wochenende zu den absoluten Shootingstars bei den nordwestdeutschen Meisterschaften in Achim-Baden. Leif Witt und Tim Butzek kämpften sich in der U18 bis zum Titelgewinn durch und qualifizierten