Neuer AnwÃ¤rterlehrgang macht Hoffnung

Heinrich Eickhoff als Wahlleiter schlug Gerrit Ludwig zur Wiederwahl vor, was einstimmig ausfiel. Auch die weiteren Mitglieder des KSA wurden einstimmig wiedergewählt: Matthias Brand (Lehrwart), Tom-Florian Holzky (Betreuer Jung-Schiedsrichter), Denis Krüger (Schriftführer), Wilm Laue (Beisitzer und Ansetzer), Niklas Requardt (Beisitzer und Ansetzer Junioren und Frauen). Als kooptiertes Mitglied ist Siegfried Panske mit Ablauf der Saison 2020/2021 aus dem KSA ausgeschieden, weil mittlerweile der Schiedsrichter-Spesenpool seitens des NFV in Barsinghausen vorgenommen wird.

In seinem Bericht stellt Ludwig heraus, dass Gewalt auf den Sportplätzen nicht akzeptiert werden kann. Nachdem im Jahr 2020, trotz der abgebrochenen Saison, ein Anwärterlehrgang mit fünf Teilnehmern stattfand, konnte in diesen Tagen ein Anwärterlehrgang mit 30 Teilnehmern stattfinden. Der NFV Heidekreis verfügt derzeit über sechs Leistungs-Schiedsrichterinnen und -Schiedsrichter: Matthias Brand, Tom-Florian Holzky, Wilm Laue, Till Reese, Niklas Requardt und Melina Willig. Ein Schiedsrichter wird als Assistent in der Regionalliga und Melina Willig als Schiedsrichter-Assistentin in der 2. Frauen-Bundesliga eingesetzt.



