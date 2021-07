/sport/handball/ein-handballturnier-das-verbindet_112_112050924-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Aber es gab noch eine weitere Überraschung in der Mittagspause, denn die Inklusions-Teams wurden von Katja Klein und Sarah Borchers vom Handballverband Niedersachsen besucht. In ihren Autos befanden sich etliche Trainingsutensilien (Bälle, Leibchen, Shirts und einiges mehr) Diese Utensilien wurden im Namen der Aktion Mensch und FDDH (Freundeskreis des deutschen Handballs) übergeben.

Jede Mannschaft spielte gegen jede Mannschaft in einer Hin und Rückrunde. In der Mittagspause überraschte die Teams dann der Eiswagen aus Dorfmark und sorgte für eine kleine Erfrischung.

Bei bestem Wetter fand auf dem Rasenplatz am Badeteich in Dorfmark ein Handball-Inklusions-Turnier der HSG Heidmark statt. Aus allen Mannschaften der HSG wurden sechs bunte Teams gemischt. Für die Teilnehmenden war es das erste richtige Zusammenkommen mit mehreren Teams und “Gegnern”. Speziell für das Inklusionsteam war es total aufregend, endlich mal so richtig spielen zu können - und dann auch noch in den neuen Trikots.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ