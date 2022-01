/sport/handball/handballspiele-auf-regionsebene-bleiben-bis-anfang-februar-ausgesetzt_112_112121553-21-.html/ / 1

Besondere Aufmerksamkeit in der Diskussion im Vorstand kam dem großen organisatorischen Aufwand für die Spieltechnik sowie der abverlangten Flexibilität aller Beteiligten in dieser Ausnahmesituation zu. Unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte kam der Vorstand zu folgender Entscheidung: Die Spiele bis einschließlich 5./6. Februar 2022 werden zunächst abgesetzt. Sie werden bis zum 11./12. Juni 2022 einschließlich nachgeholt. Die Jugendspiele sollten möglichst bis einschließlich 21./22. Mai 2022 absolviert sein. Austragungen nach der bisherigen Regelung und dem ursprünglichen Plan sollen weiterhin möglich sein. Die Vereine treffen dazu Absprachen untereinander und mit der Staffelleitung sowie dem Schiedsrichter-Ansetzer.

Nach dem ersten Spieltag nach der verlängerten Weihnachtspause traf sich der Vorstand der Handball-Region Lüneburger Heide am Wochenende zu einer Videokonferenz, um eine Bestandsaufnahme zur Spielsituation zu machen. Am vergangenen Wochenende, an dem auf freiwilliger Basis wieder Punktspiele stattfanden, wurden nur etwa ein Drittel der ursprünglich im Spielplan angesetzten Spiele durchgeführt. Angesichts der vorab bekannten sehr unterschiedlichen Meinungen, die über die Vereine bis in die Mannschaften und auch Familien der Handballerinnen und Handballer reicht, sei dies eine zu erwartende Konsequenz, wie der Verband mitteilt. Auch wenn eine der beteiligten Mannschaften eigentlich bereit war zu spielen, wurde das Spiel vorläufig verlegt.

In der Handball-Region Lüneburger Heide werden die Spiele auf Regionsebene aufgrund der Corona-Situation bis Anfang Februar weiter ausgesetzt. Dies teilt der Vorstand des Regionsverbandes in einer Pressemitteilung mit.



