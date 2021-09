HSG Heidmark: 2G-Regel gilt bei Heimspielen

15. September 2021 - 12:24 UHR - VON HEIKO OETJEN

Dorfmark

Am kommenden Wochenende beginnt offiziell die Handball-Saison 2021/ 2022. Doch “ganz normal” geht in Zeichen der Corona-Pandemie (noch?) nicht. Deshalb hat sich der Vorstand der HSG Heidmark entschieden, für die Heimspiele der I. Herren (Verbandsliga) und I. Damen (Oberliga) die sogenannte 2G-Regel anzuwenden. Das heißt, dass nur Geimpfte oder Genesene Zugang zur jeweiligen Halle bekommen - entweder der Thormarcon-Arena in Dorfmark oder der Sporthalle Idinger Heide in Bad Fallingbostel.

Deutlich mehr Zuschauer möglich

Weil mit der 2G-Regel Abstand und Maskenpflicht entfallen, können in Dorfmark 150 Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Spielen dabei sein, in Bad Fallingbostel sogar 200. Der Genesenen- oder Impfnachweis plus Personalausweis ist am Eingang vorzuzeigen. Die Registrierung erfolgt übe die Luca-App oder per Eintragung in eine Liste. Das geltende Hygiene-Konzept hängt in den beiden Hallen aus. Auf der Vereins-Webseite sind diese Informationen ausführlicher zu finden.