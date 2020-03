Heidmark will Aufstiegshoffnungen in Neerstedt nähren

DORFMARK - 12. März 2020 - 16:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

Nach dem doppelten Heimerfolg am vergangenen Wochenende hoffen die beiden Handball-Topteams der HSG Heidmark nun am kommenden auch auswärts auf eine optimale Punkteausbeute. Dabei wollen Heidmarks Herren in der Verbandsliga-Nordsee ihre Aufstiegsambitionen beim abstiegsgefährdeten TV Neerstedt (Raum Oldenburg) weiter nähren (Anpfiff Sonnabend, 19.30