Heidmarker Herren wollen mit Sieg bei TSG Emmerthal weiter Richtung Spitze

DORFMARK - 08. Oktober 2022 - 12:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

Die Handball-Herren der HSG Heidmark wollen weiter Fahrt aufnehmen in der Verbandsliga und müssen dazu am Sonntag erneut auf Fahrt gehen. Für das Lütjens-Team steht bei der TSG Emmerthal das zweite Auswärtsspiel innerhalb einer Woche an (Anpfiff 17