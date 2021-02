Alte Trikots für Afrika spenden

/sport/sport-im-heidekreis/fussball/alte-trikots-fuer-afrika-spenden_111_111988198-21-.html/ / 1

Der Soltauer bittet alle Vereine im Heidekreis, dass die Verantwortlichen “einmal im Keller nachschauen, was nicht mehr gebraucht wird und eventuell demnächst in der Tonne oder im Altkleider-Container landen würde. Bevor ihr Trikotsätze oder einzelne Trikots dorthin entsorgt, informiert mich bitte.” Bluhm möchte diese dann sammeln und an die entsprechenden Organisationen weiterleiten. Er hat sich entsprechend informiert: “Es handelt sich hierbei um vertrauensvolle ehrenamtliche Mitarbeiter, die uns von der Übergabe - zum Beispiel in Afrika - dann auch ein Foto zukommen lassen.”

Florian Bluhm, der kommissarische Fußball-Kreisjugendobmann möchte die Corona-Zeit nutzen, um Gutes zu tun. “Ich habe von einigen Vereinen eine Anfrage bekommen, wie es mit Trikotspenden für Afrika aussieht. Viele nutzen anscheinend die Corona-Zeit, um mal ihre Bestände zu sortieren und ,auszumisten‘”, schreibt er an die WZ, “ich habe jetzt zwei Organisationen gefunden und bin auch mit dem NFV in Kontakt getreten, um bei dem Thema weitere Informationen zu erhalten.”



